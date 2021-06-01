01 июня 2021

В курганском районе открыли купальный сезон, но запретили плавать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школы. Курган, дети, озеро, пляж, ребенок без присмотра, мальчик, купание
В Варгашинском районе нет разрешенных мест для купания (архивное фото) Фото:

Власти Варгашинского района (Курганская область) объявили о начале купального сезона несмотря на то, что в районе нет разрешенных мест для купания. Об этом рассказали представители администрации.

«Сезон открыт, но купаться можно только в разрешенных местах! <…> Напоминаем, что на территории Варгашинского района нет официально разрешенных мест для массового купания», — указано в сообщении официальной группы соцсети «ВКонтакте» районной администрации. С таким обращением представители власти обратились к жителям района.

Сотрудники администрации напомнили, что за купание в запрещенных местах гражданам грозит предупреждение или штраф до 1000 рублей. Представители власти попросили жителей не рисковать своим здоровьем.

В Кургане летом можно будет купаться на реке Тобол в районе ЦПКиО и бульвара Солнечного и на территории карьера «Голубые озера». Жителям разрешат купаться в этих местах после того, как будет получен положительный результат исследований проб воды и почвы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...