В курганском районе открыли купальный сезон, но запретили плавать

В Варгашинском районе нет разрешенных мест для купания (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Варгашинского района (Курганская область) объявили о начале купального сезона несмотря на то, что в районе нет разрешенных мест для купания. Об этом рассказали представители администрации.

«Сезон открыт, но купаться можно только в разрешенных местах! <…> Напоминаем, что на территории Варгашинского района нет официально разрешенных мест для массового купания», — указано в сообщении официальной группы соцсети «ВКонтакте» районной администрации. С таким обращением представители власти обратились к жителям района.

Сотрудники администрации напомнили, что за купание в запрещенных местах гражданам грозит предупреждение или штраф до 1000 рублей. Представители власти попросили жителей не рисковать своим здоровьем.

В Кургане летом можно будет купаться на реке Тобол в районе ЦПКиО и бульвара Солнечного и на территории карьера «Голубые озера». Жителям разрешат купаться в этих местах после того, как будет получен положительный результат исследований проб воды и почвы.