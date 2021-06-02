В Роспотребнадзоре придумали, как сэкономить на школьных обедах

В России столкнулись с проблемой выбрасывания школьной еды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) нашли способ, как тратить меньше денег, выделенных из федерального бюджета, на питание школьников. Для этого надо учесть время на потребление пищи и выяснить, какие продукты меньше всего едят в регионах, рассказала руководитель ведомства Анна Попова.

«Исследовалось пять тысяч школ посредством анкетирования [тема исследования — школьные завтраки]. Выяснилось, что [из минусов школьных завтраков] плохо и невкусно приготовлено, и [слишком мало времени, чтобы поесть] маленькие перемены. Сегодня мы меняем расписание в школах, даем рекомендации, чтобы дети успевали все съедать. Мы ушли на региональные меню. Но есть субъекты, где дети не пьют молоко. Мы идем по пути регионализации», — сказала она на заседании Совета Федерации. Прямая трансляция события проходит на официальном сайте органа.

В ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу. «Надо отработать механизм контроля. Надо понять, почему в регионах 80% [школьной] еды уходит в отходы», — сказала она.

Весной этого года стало известно, что в школьном меню сокращают количество сладкого и колбас, которые выдаются младшеклассникам на завтрак. Это сделано в соответствии с принципами здорового питания. При этом на 30% выросло количество фруктов и овощей, которые выдают детям. Министру просвещения Сергею Кравцову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложили ввести в школах России регулярные лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни», пишет RT.