Туристка из Перми пропала в лесах Свердловской области

Жительница Перми Анастасия Пыхтеева пропала, уехав на один из туристических маршрутов Свердловской области, расположенный вблизи города Михайловск. Об этом сообщили близкие Пыхтеевой.
«Анастасия Пыхтеева уехала в Свердловскую область, город Михайловск. Должна была вернуться 30 мая. 2 июня на связь не выходила, телефон вне зоны», — говорится в сообщении близких Пыхтеевой, размещенном в соцсети «ВКонтакте» пропавшей.
В отделе полиции города Михайловска, где занимаются поиском пропавшей, сообщили, что Пыхтеева должна вернуться 2 июня. «Скорее всего она сплавляется по реке, потому что ранее уже выезжала на сплавы. Лодку взяла из дома, это подтвердила ее мама. С собой также был спальный мешок и палатка», — рассказал URA.RU представитель в полицейском отделении.
Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с URA.RU подтвердил информацию. «Сообщение по данному факту поступило 2 июня в семь утра», — прокомментировал Горелых.
URA.RU не удалось связаться с волонтерами, ведущими поиски Пыхтеевой. На имеющийся в распоряжении редакции номер телефона никто не ответил.
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