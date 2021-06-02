Минобороны РФ: НАТО поставит Киеву оружие под прикрытием учений

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Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Челябинск, вооружение, война, трофеи, сирийский перелом
Минобороны РФ будет внимательно следить за ходом учений Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Министерство обороны России полагает, что во время учений стран НАТО Sea Breaze украинским войскам перебросят оружие стран Североатлантического альянса. Цель — использование вооружения против российских войск. Такой информацией поделился официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Именно туда [странами НАТО в Украину] под прикрытием проведения учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для войск. В дальнейшем все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям с подконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — сообщил он на видео, которое было опубликовано Министерством обороны.

Конашенков также сообщил, что Минобороны РФ будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения учений стран НАТО Sea Breaze, пишет RT. При необходимости ведомство будет реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности РФ, дополняет «Взгляд».

Учения Украины и стран НАТО пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие более четырех тысяч военных. Учения включают в себя совместные операции спецназа в Херсонской и Николаевской областях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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