Минобороны РФ: НАТО поставит Киеву оружие под прикрытием учений

Минобороны РФ будет внимательно следить за ходом учений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Министерство обороны России полагает, что во время учений стран НАТО Sea Breaze украинским войскам перебросят оружие стран Североатлантического альянса. Цель — использование вооружения против российских войск. Такой информацией поделился официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Именно туда [странами НАТО в Украину] под прикрытием проведения учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для войск. В дальнейшем все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям с подконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — сообщил он на видео, которое было опубликовано Министерством обороны.

Конашенков также сообщил, что Минобороны РФ будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения учений стран НАТО Sea Breaze, пишет RT. При необходимости ведомство будет реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности РФ, дополняет «Взгляд».

Учения Украины и стран НАТО пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие более четырех тысяч военных. Учения включают в себя совместные операции спецназа в Херсонской и Николаевской областях.