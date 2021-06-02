Депутат Госдумы назвал негативное последствие льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки перестанет действовать в России с 1 июля 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Программа льготной ипотеки поспособствовала тому, что россияне начали активнее переезжать из регионов в Москву и Санкт-Петербург. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы как бы стимулируем переток людей в эти мегаполисы. Они, в принципе, и так перенаселены, а мы еще с помощью льготных ипотечных программ подтолкнули людей на приобретение жилья именно в этих регионах», — высказался Аксаков.

Депутат Госдумы отметил, что не видит смысла в льготном кредитовании в больших городах. «Непонятно, для чего нужны федеральные программы для Санкт-Петербурга, Москвы, таких вот мегаполисов, потому что у них есть свои ресурсы для субсидирования. Цены в этих регионах, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, взлетели из-за ажиотажа», — рассказал парламентарий.

Аксаков выразил мнение, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2022 года. «Нам важно отрегулировать процесс, чтобы строительная отрасль плавно приспособилась к ситуации, и люди тоже привыкли, чтобы не было ажиотажа. Многие, думая о том, что программа заканчивается, начнут хватать эти кредиты, обеспечивая ажиотаж. Этот момент тоже надо учитывать, потому что этот ажиотажный спрос сбросится через некоторое время, потом может возникнуть довольно серьезное торможение на рынке», — заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Программа льготной ипотеки перестанет действовать в России с 1 июля 2021 года. Она дает гражданам возможность взять кредит на покупку жилья под 6,5% годовых. Источники на финансовым рынке сообщают, что программа будет продлена до 1 июля 2022 года, однако ставка повысится до 7% или 7,5%.