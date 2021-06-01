01 июня 2021

СМИ: в России продлят льготную ипотеку с новыми условиями

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти обсуждают вопрос продления льготной и ипотеки Фото:

Программу льготной ипотеки могут продлить до 1 июля 2022 года, но с повышением ставки до 7% и понижением суммы кредита. Об этом рассказали источники на финансовым рынке.

По данным одного из источников РБК, власти обсуждают продление льготной ипотеки, однако ставка будет повышена до 7%, при этом лимит на кредит по программе будет снижен до 3 млн рублей. Еще один источник допускает, что ставка может увеличиться до 7,5%, а программа будет продлена на год.

Источники «Интерфакса» утверждают, что также обсуждается вариант расширения программы семейной ипотеки. Сейчас ставка по ней составляет 6% годовых.

Для борьбы с кризисом российское правительство запустило льготную ипотечную ставку в 6,5% весной 2020 года. Изначально программа должна была действовать до ноября прошлого года, но ее продлили до 1 июня 2021 года. Ранее стало известно, что региональные правительства обращаются в федеральные ведомства с просьбами продлить действие программы льготной ипотеки под 6,5%. Однако эксперты рынка уверены, что ждать этого в крупных городах не стоит.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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