СМИ: в России продлят льготную ипотеку с новыми условиями

Власти обсуждают вопрос продления льготной и ипотеки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Программу льготной ипотеки могут продлить до 1 июля 2022 года, но с повышением ставки до 7% и понижением суммы кредита. Об этом рассказали источники на финансовым рынке.

По данным одного из источников РБК, власти обсуждают продление льготной ипотеки, однако ставка будет повышена до 7%, при этом лимит на кредит по программе будет снижен до 3 млн рублей. Еще один источник допускает, что ставка может увеличиться до 7,5%, а программа будет продлена на год.

Источники «Интерфакса» утверждают, что также обсуждается вариант расширения программы семейной ипотеки. Сейчас ставка по ней составляет 6% годовых.

Для борьбы с кризисом российское правительство запустило льготную ипотечную ставку в 6,5% весной 2020 года. Изначально программа должна была действовать до ноября прошлого года, но ее продлили до 1 июня 2021 года. Ранее стало известно, что региональные правительства обращаются в федеральные ведомства с просьбами продлить действие программы льготной ипотеки под 6,5%. Однако эксперты рынка уверены, что ждать этого в крупных городах не стоит.