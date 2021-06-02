Совфед одобрил запрет соратникам Навального избираться в Госдуму

Сенаторы проголосовали за закон на заседании в среду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах, в том числе в Госдуму. Соответствующее решение было принято на заседании Совфеда, трансляция которого велась на официальном сайте органа.

Депутаты на заседании проголосовали за запрет гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, избираться в Госдуму и участвовать в прочих выборах. Учредители и руководители таких организаций не смогут избираться в течение пяти лет, а члены подобных структур и другие причастные к работе — на срок в три года, уточняет « Федеральное агентство новостей ».

Причастностью к экстремистам считаются заявления в поддержку организации, ее финансирование и прочая помощь. Устанавливать причастность будет суд. Экстремистскими организациями в России признаны штабы Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (также признан иноагентом в России).