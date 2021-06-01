01 июня 2021
31 мая 2021

В заксобрании ЯНАО меняется ответственный за имидж депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Перестановки произойдут в ближайшие несколько дней Фото:

Начальник управления информации и общественных связей законодательного собрания ЯНАО Ильдус Резяпов в ближайшие дни уйдет с должности. Об этом чиновник аппарата регионального парламента рассказал корреспонденту URA.RU.

«Ухожу в блок аналитической работы», — сообщил Резяпов по телефону. По словам собеседника агентсва, уже в ближайшие дни его место займет Ирина Большакова — ранее она занимала должность руководителя пресс-службы заксобрания ЯНАО.

Резяпов пояснил, что в аппарате регионального парламента произошла реструктуризация, в результате которой информационный блок расширяется. «Завтра еще работаем в старом составе, с 4 июня — по-новому», — рассказал чиновник.

Ирина Большакова по телефону подтвердила, что в ближайшие дни приступит к обязанностям в Салехарде. По информации URA.RU, последние полтора года она работала в Тюмени в структурах нефтегазодобывающих компаний.

Большакова работала в пресс-службе ямальского заксобрания с 2004 года. В сентябре 2019 года она написала заявление об увольнении и покинула Ямал.

Примерно в это же время в аппарат заксобрания пришел Ильдус Резяпов, ранее работавший советником мэра Ноябрьска по межнациональным отношениям. Он сменил Татьяну Коневу, которая неожиданно для всех ушла работать в окружное управление по делам архивов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...