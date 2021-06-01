В ЯНАО погиб в ДТП лихач, катавшийся на машине с детской горки

Машина на большой скорости вылетела с дороги, водитель не был пристегнут Фото: пресс-служба УГИБДД по ЯНАО

Мужчина, погибший в ДТП на окраине Губкинского (ЯНАО), оказался известным в городе лихачом и автохулиганом. Как сообщили администраторы группы «Губкинский.ком» во «ВКонтакте», погибший 27-летний местный житель три года назад прославился спуском на машине с зимней ледовой горки.

«За рулем автомобиля находился 27-летний местный житель. В городе он известен тем, что в 2018 году на своей машине прокатился с детской горки. Кроме того, горожане не раз видели его нарушающим ПДД», — говорится в опубликованном сообщении.

Согласно официальной информации ГИБДД, в момент аварии молодой человек не был пристегнут. «Водитель выбрал небезопасную скорость, в результате чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Во время движения водитель не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из салона автомобиля. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия», — говорится в опубликованном УГИБДД по ЯНАО сообщении.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года молодой человек на автомобиле ВАЗ-2106 устроил катания на ледовой горке возле спортивного центра «Ямал». После этого администрацию обязали либо снести горку, либо ограничить к ней доступ.