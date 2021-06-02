Суд арестовал экс-главу «Открытой России»

Бывшего директора «Открытой России» (организация, признанная в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова арестовали на два месяца. Соответствующий вердикт вынес Первомайский районный суд Краснодара.
«Суд находит ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению. Избрать в отношении Пивоварова меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля 2021 года», — вынес приговор судья 2 июня.
«Открытая Россия» была создана в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. Нежелательной организация была признана Генпрокуратурой РФ в 2017 году за дискредитацию выборов. В этом году 27 мая Пивоваров распустил организацию.
Через несколько дней после роспуска экс-главу «Открытой России» сняли с самолета в петербургском аэропорту Пулково, пишет
Подписывайтесь на URA.RU в