Суд арестовал экс-главу «Открытой России»

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Андрея Пивоварова арестовали на 2 месяца по делу о нежелательной организации Фото:

Бывшего директора «Открытой России» (организация, признанная в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова арестовали на два месяца. Соответствующий вердикт вынес Первомайский районный суд Краснодара.

«Суд находит ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению. Избрать в отношении Пивоварова меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля 2021 года», — вынес приговор судья 2 июня.

«Открытая Россия» была создана в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. Нежелательной организация была признана Генпрокуратурой РФ в 2017 году за дискредитацию выборов. В этом году 27 мая Пивоваров распустил организацию.

Через несколько дней после роспуска экс-главу «Открытой России» сняли с самолета в петербургском аэропорту Пулково, пишет Life. Следствие вменяло активисту размещение в открытом доступе агитационного материала по поддержке нежелательной организации, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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