В Госдуме назвали профессии, чьим представителям не платят пенсию

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Профессиональные писатели и композиторы не включены в реестр профессий РФ Фото:

Профессиональным писателям и композиторам не полагается пенсия. Связано это с тем, что данные профессии не внесены в реестр видов экономической деятельности. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госудумы по культуре Александр Шолохов.

«Не только композиторы, но и писатели сегодня не имеют приписки. Нет таких специальностей. И они даже рабочую пенсию не могут получать. Максимум, на что они могут рассчитывать, — на социальную. Независимо от того, являются ли они известными, неизвестными, печатающимися, зарабатывающими», — объяснил Шолохов.

Депутат Госдумы заявил о необходимости решения этого вопроса. «Мы неоднократно ставили вопрос по утрате этих специальностей в сфере культуры. Нужно внести эти специальности в реестр видов экономической деятельности. Это, как минимум, даст самые простые права людям, которые занимаются нужным и важным делом, но при этом почему-то оказались за бортом», — подчеркнул Шолохов.

Ранее народный артист РФ, певец Дмитрий Маликов подчеркнул, что профессиональные композиторы оказались не нужны современной России. Вся система находится на самообеспечении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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