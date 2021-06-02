В России расширят выплаты на детей

«Путинские» выплаты получат школьники в возрасте от шести лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей будут платить семьям с детьми в возрасте от шести лет. Об этой корректировке правил начисления денег сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Скорректировали эту позицию», — доложила Голикова Путину во время совещания с правительством РФ. Теперь на единовременные выплаты могут рассчитывать семьи с детьми, которым исполнилось шесть лет, начиная с марта 2021 года.

Выплачивать по 10 тысяч рублей президент поручил перед 1 сентября. Прием заявлений на единовременную выплату начнется в середине июля. Ожидается, что деньги начнут выдавать в августе. По предварительной оценке Минтруда, на данную выплату смогут претендовать более 17 млн семей с детьми школьного возраста, пишет RT.