В России расширят выплаты на детей

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Разное. Курган, дети, школьники, ученики
«Путинские» выплаты получат школьники в возрасте от шести лет Фото:

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей будут платить семьям с детьми в возрасте от шести лет. Об этой корректировке правил начисления денег сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Скорректировали эту позицию», — доложила Голикова Путину во время совещания с правительством РФ. Теперь на единовременные выплаты могут рассчитывать семьи с детьми, которым исполнилось шесть лет, начиная с марта 2021 года.

Выплачивать по 10 тысяч рублей президент поручил перед 1 сентября. Прием заявлений на единовременную выплату начнется в середине июля. Ожидается, что деньги начнут выдавать в августе. По предварительной оценке Минтруда, на данную выплату смогут претендовать более 17 млн семей с детьми школьного возраста, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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