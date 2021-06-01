01 июня 2021

В Москве согласовали челябинских кандидатов от ЕР в Госдуму

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Илья Коломейский заявился на предварительное голосование (праймериз) «Единой России». Челябинск, единая россия, кот рося
Федеральный оргкомитет утвердил результаты челябинских праймериз ЕР Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Федеральный оргкомитет по проведению праймериз «Единой России» 2 июня утвердил результаты предварительного голосования перед выборами в Госдуму по пяти одномандатным округам в Челябинской области. Решение выложено на официальном сайте ЕР.

В Челябинском округе №189 победителем праймериз признан вице-спикер заксобрания региона Виталий Павлов, в Металлургическом №190 — депутат Госдумы Владимир Бурматов, в Коркинском №191 — детский врач Антон Рыжий. В Магнитогорском округе №192 праймериз выиграл депутат Госдумы Виталий Бахметьев, в Златоустовском №193 — депутат Госдумы Олег Колесников.

Эти данные не отличаются от предварительных результатов праймериз, озвученных 31 мая, сразу после окончания предварительного голосования. Из-за пандемии COVID-19 праймериз проходили в онлайн-режиме. Кандидатов еще должны утвердить на съезде ЕР 19 июня в Москве. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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