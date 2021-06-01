В Москве согласовали челябинских кандидатов от ЕР в Госдуму

Федеральный оргкомитет утвердил результаты челябинских праймериз ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Федеральный оргкомитет по проведению праймериз «Единой России» 2 июня утвердил результаты предварительного голосования перед выборами в Госдуму по пяти одномандатным округам в Челябинской области. Решение выложено на официальном сайте ЕР.

В Челябинском округе №189 победителем праймериз признан вице-спикер заксобрания региона Виталий Павлов, в Металлургическом №190 — депутат Госдумы Владимир Бурматов, в Коркинском №191 — детский врач Антон Рыжий. В Магнитогорском округе №192 праймериз выиграл депутат Госдумы Виталий Бахметьев, в Златоустовском №193 — депутат Госдумы Олег Колесников.

Эти данные не отличаются от предварительных результатов праймериз, озвученных 31 мая, сразу после окончания предварительного голосования. Из-за пандемии COVID-19 праймериз проходили в онлайн-режиме. Кандидатов еще должны утвердить на съезде ЕР 19 июня в Москве. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре.