В челябинской ЕР подвели итоги праймериз на выборах в Госдуму

Победители праймериз выдвинутся от ЕР в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Стали известны первые итоги праймериз «Единой России» к выборам в Госдуму от Челябинской области. Как сообщили URA.RU источник в ЕР, эти данные предварительные и еще не утверждены.

«Первое место в списке ЕР по единому округу занял хоккейный тренер Сергей Гомоляко, на втором месте главврач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко», — сообщил источник. Сами списки возглавит губернатор Алексей Текслер и тройка лидеров, как и предполагалось,будет выглядеть так: «Тесклер-Гомоляко-Василенко».

Четвертое место в списке у вице-спикера ЗСО Олега Голикова, пятое — у депутата Госдумы Дмитрия Вяткина. ЕР рассчитывает на два мандата по челябинским спискам и учитывая, что тройка лидеров отдаст мандаты тем, кто следует за ними, на места в парламенте могут надеяться Вяткин и Голиков.

По Златоустовскому округу праймериз выигрывает депутат Госдумы Олег Колесников, по Коркинскому детский врач Антон Рыжий. В Магнитогорском округе лидирует депутат Госдумы Виталий Бахметьев, в Металлургическом — депутат Госдумы Владимир Бурматов, в Челябинском — вице-спикер ЗСО Владимир Павлов. Все они еще до праймериз были согласованы как основные кандидаты от ЕР.

Праймериз ЕР проходили с 20 по 30 мая. Списки кандидатов от ЕР будут утверждены на съезде партии 19 июня в Москве. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре.