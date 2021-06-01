01 июня 2021
31 мая 2021

Половина пермских депутатов Госдумы сохранила свои позиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
«Единая Россия» решила, кто пойдет на выборы по одномандатным округам в Пермском крае Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» утвердила список кандидатов-одномандатников от Пермского края для последующего выдвижения в Госдуму. Документ опубликован на сайте партии. Действующие депутаты Игорь Шубин и Дмитрий Скриванов по итогам праймериз вновь смогут претендовать на места в Госдуме.

Новость по теме
Советник пермского губернатора опередил депутата Госдумы. Детали праймериз

«Пермский одномандатный избирательный округ №58 — Игорь Шубин, Чусовской одномандатный избирательный округ №59 — Роман Водянов, Кунгурский одномандатный избирательный округ №60 — Дмитрий Скриванов, Кудымкарский одномандатный избирательный округ №61 — Ирина Ивенских», — сообщается на сайте.

URA.RU писало, что Шубин обошел по числу голосов своего коллегу Игоря Сапко по округу №58, а Скриванов уверенно выиграл праймериз в округе №60. При этом в двух округах действующих округах новые кандидаты поместили действующих депутатов: в округе №61 победила депутат заксобрания края Ирина Ивенских (Дмитрий Сазонов снялся с праймериз по округу). В округе №59 советник губернатора Роман Водянов с большим отрывом выиграл праймериз у депутата Госдумы от Прикамья Алексея Бурнашова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...