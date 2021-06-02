Изучить гаффскую болезнь в Тюменской области поможет Москва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заболотье Тюменская область., вяленая рыба
Гаффская болезнь передается человеку при поедании зараженной рыбы Фото:
новость из сюжета
Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

К изучении причины вспышки гаффской болезни в тюменском Заболотье планируют привлечь специалистов НИИ гигиены им. Эрисмана из Москвы. Об этом на заседании аграрного комитета регионального парламента сообщила глава Тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Из-за опасной болезни, вызывающей паралич, в Тюменской области запрещена ловля рыбы в двух озерах.

«В июне будет очередной выезд в Заболотье на Андреевское и Ишменевское озера. Будут отбираться рыба, вода, придонные отложения. Если будет такая возможность, то пробы будут направлены в НИИ гигиены им. Эрисмана в Москву», — сообщила Шарухо.

Глава ведомства добавила, до конца природа возникновения токсинов в рыбе, вызывающих гаффскую болезнь, неизвестна. «По одной версии — это сине-зеленые водоросли, по другой — токсичный болотный хвощ», — рассказала она.

Ранее URA.RU писало о том, что из деревни Ишменева (Тобольский район) были госпитализированы двое мужчин с признаками гаффской болезни. Позднее диагноз подтвердился. Один из пациентов — мужчина 60 лет — скончался. Гаффская болезнь передается человеку при поедании зараженной рыбы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...