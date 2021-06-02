Изучить гаффскую болезнь в Тюменской области поможет Москва

К изучении причины вспышки гаффской болезни в тюменском Заболотье планируют привлечь специалистов НИИ гигиены им. Эрисмана из Москвы. Об этом на заседании аграрного комитета регионального парламента сообщила глава Тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Из-за опасной болезни, вызывающей паралич, в Тюменской области запрещена ловля рыбы в двух озерах.
«В июне будет очередной выезд в Заболотье на Андреевское и Ишменевское озера. Будут отбираться рыба, вода, придонные отложения. Если будет такая возможность, то пробы будут направлены в НИИ гигиены им. Эрисмана в Москву», — сообщила Шарухо.
Глава ведомства добавила, до конца природа возникновения токсинов в рыбе, вызывающих гаффскую болезнь, неизвестна. «По одной версии — это сине-зеленые водоросли, по другой — токсичный болотный хвощ», — рассказала она.
Ранее URA.RU писало о том, что из деревни Ишменева (Тобольский район) были госпитализированы двое мужчин с признаками гаффской болезни. Позднее диагноз подтвердился. Один из пациентов — мужчина 60 лет — скончался. Гаффская болезнь передается человеку при поедании зараженной рыбы.
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