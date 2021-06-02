Продажа Ирбитского молочного завода стала политической проблемой

На выработку молзавода приходится более 25% всей молочной продукции Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

План правительства Свердловской области по продаже Ирбитского молочного завода станет предметом обсуждения мэра Ирбита Николая Юдина и заместителя свердловского губернатора Сергея Зырянова, передает пресс-служба горадминистрации. Тему под контролем также держит секретарь отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, который представляет Ирбитский округ в свердловском заксобрании.

«Уже завтра, в рамках своей рабочей командировки в Екатеринбург, планирую обсудить ситуацию с членами правительства Свердловской области. В конце текущей недели намечен рабочий визит в наш город заместителя губернатора Свердловской области Сергея Зырянова, в рамках которого также предполагается обсуждение вопроса предстоящей продажи предприятия. Надеюсь, по итогам всех консультаций руководством региона будет принято взвешенное решение, отвечающее интересам, как города, так и региона в целом», — отметил Юдин.

На ситуацию с Ирбитским молочным заводом обратили внимание в «Единой России». «В партию тоже поступали обращения по этому поводу. Секретарь реготделения Виктор Шептий держит ситуацию под контролем. Безусловно, перед принятием подобных решений необходимо внимательно рассмотреть все стороны вопроса: не только экономическую составляющую, но также мнение работников предприятия и жителей муниципалитета. Решение относительно пакета акций предприятия окончательно не принято, вопрос еще будет обсуждаться на площадке регионального заксобрания», — сообщили в пресс-службе отделения партии.

Планы свердловского правительства ранее стали поводом для бунта в социальных сетях. Анонимные пользователи собирали подписи в петиции на имя президента России Владимира Путина с целью остановить продажу госактива. В МУГИСО уточняли, что в случае продажи завода региональные власти гарантируют продолжение работы предприятия.

Ирбитский молочный завод является одним из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной промышленности. На выработку молзавода приходится более 25% всей молочной продукции Свердловской области. На предприятии работает более 1 200 человек.