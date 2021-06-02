Правительство накажет иностранцев, нарушающих права россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Допрос Ройзмана. Екатеринбург, заключенные, рука, арест, тюрьма, за решеткой, коробок, прощание, полиция, задержание
Иностранцев будут арестовывать или выдворять из России Фото:

Против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления, буду применяться санкции. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму.

Сейчас закон предусматривает санкции только против граждан США. Среди наказаний: запрет на въезд в РФ, арест на территории России их активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. «Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в МВД России назвали основания для отказа получения гражданства РФ. Среди них: выступление за насильственные изменения конституционного строя, сотрудничество с экстремистскими организациями или непогашенная судимость, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...