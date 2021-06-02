Правительство накажет иностранцев, нарушающих права россиян

Иностранцев будут арестовывать или выдворять из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления, буду применяться санкции. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму.

Сейчас закон предусматривает санкции только против граждан США. Среди наказаний: запрет на въезд в РФ, арест на территории России их активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. «Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в МВД России назвали основания для отказа получения гражданства РФ. Среди них: выступление за насильственные изменения конституционного строя, сотрудничество с экстремистскими организациями или непогашенная судимость, передает телеканал 360.