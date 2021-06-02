Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в Екатеринбурге

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В состоянии девочки, раненной Сергеем Болковым, наблюдается положительная динамика Фото:
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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

В состоянии 9-летней девочки, которая была ранена екатеринбуржцем Сергеем Болковым, открывшим огонь по прохожим 30 мая, наблюдается положительная динамика. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков со ссылкой на врачей.

«По результатам проведенных анализов можно сказать, что некоторые физиологические процессы идут с положительной динамикой. Это говорит о том, что какой-то из параметров состояния девочки улучшился», — рассказал Шестаков. Однако он отметил, что состояние девочки все еще стабильно тяжелое.

Болков открыл стрельбу с балкона своей квартиры 30 мая. Он ранил ребенка и сотрудника Росгвардии. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. Суд принял решение заключить Болкова под стражу до 29 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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