Вечером 30 мая Сергей Болков стрелял по прохожим из охотничьего карабина «Вепрь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Бывший сотрудник МВД Сергей Болков, устроивший стрельбу в Екатеринбурге вечером 30 мая, заключен под стражу на месяц и 29 суток — до 29 июля. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Чкаловского райсуда. Обосновывая необходимость такой меры пресечения, сторона обвинения высказала опасения, что Болков, поскольку не трудоустроен, может скрыться от органов предварительного следствия.

«Суд постановил в отношении Болкова Сергея Александровича избрать меру пресечения в виду заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, то есть с 31 мая 2021 года по 29 июля 2021 года», — отметил судья. Он добавил, что постановление может быть опротестовано.

Адвокат Болкова при этом обращала внимание суда на то, что ее подзащитный раскаивается и привлекается к уголовной ответственности впервые. Сам Болков во время заседания признал вину, отметив, что «не вел прицельный огонь», а также извинился перед родными и близкими пострадавших. Отвечая на один из вопросов, он заявил, что не употребляет наркотические вещества — только алкоголь (из-за жары).

Болков открыл огонь по прохожим из своей квартиры вечером 30 мая. В результате пострадала 9-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации (ее состояние оценивают как тяжелое), а также сотрудник Росгвардии. Силовики задержали Болкова без применения оружия. Во время инцидента он был пьян. При обыске в квартире Болкова нашли арсенал из огнестрельного и пневматического оружия и 78 патронов.

Ему вменяют две уголовные статьи — покушение на убийство двух или более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.