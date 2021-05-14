Отцам детей, рожденных от суррогатной матери, не выплачивают маткапитал Фото: Анна Майорова © URA.RU

Материнский капитал в России хотят разрешить выплачивать мужчинам, воспитывающих детей, рожденных суррогатной матерью. Соответствующее дело 20 мая рассмотрит Конституционный суд.

В производстве суда находится дело жителя Тверской области. В 2019 году мужчину признали отцом двух девочек, рожденных суррогатной матерью. После рождения детей заявитель вступил в брак, а его супруга удочерила младенцев. Однако в управлении Пенсионного Фонда Тверской области и отцу, и приемной матери отказали в получении материнского капитала. Объяснили это тем, что они не относятся к категориям граждан, у которых есть право на дополнительные государственные меры поддержки семей.

«В запросе [заявителя] подчеркивается, что по смыслу оспариваемой нормы, мужчины, воспитывающие детей, рожденных суррогатной матерью, лишаются права на получение соответствующих мер господдержки. Между тем, согласно оспариваемым нормам, мужчины. являющиеся единственными усыновителями детей имеют право на получение материнского капитала», — передает РАПСИ со ссылкой на материалы дела. Мужчина уверен, что такие условия ставят отцов детей от суррогатной матери в неравное положение.

В последние месяцы власти РФ упростили использование маткапитала. Например, выплаты можно направить на полное или частичное списание ипотеки. Также стало проще рефинансировать жилищный кредит, на погашение которого были направлены средства материнского капитала.