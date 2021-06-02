Даня Милохин снял видео для своего TikTok на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Фото: Instagram, danya_milokhin

Tiktok-блогер Даня Милохин стал специальным гостем на Международном экономическом форуме, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. На мероприятии шоумен ответил на несколько вопросов журналистов. Также он снял ролик для своего аккаунта в TikTok, в котором приняла участие телеведущая Ксения Собчак.

В соцсетях россияне резко раскритиковали появление блогера на форуме. Многие уверены, что Милохину не место на подобных мероприятиях. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на появление популярного тиктокера на Международном экономической форуме в Санкт-Петербурге.

Скрин: Twitter

Некоторые пытаются найти плюсы в появлении Дани Милохина на ПМЭФ-2021 Скрин: Twitter

Скрин: Twitter

Скрин: Twitter

Об этом случае тиктокер рассказал сам, когда у него брала интервью Ксения Собчак Скрин: Twitter

Скрин: Twitter

Несмотря на всю критику Милохина и организаторов, URA.RU удалось найти положительный комментарий Скрин: Twitter