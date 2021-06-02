В соцсетях высмеяли появление Дани Милохина на ПМЭФ-2021. «Какой-то сюрреализм»

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Даня Милохин снял видео для своего TikTok на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Фото:

Tiktok-блогер Даня Милохин стал специальным гостем на Международном экономическом форуме, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. На мероприятии шоумен ответил на несколько вопросов журналистов. Также он снял ролик для своего аккаунта в TikTok, в котором приняла участие телеведущая Ксения Собчак.

В соцсетях россияне резко раскритиковали появление блогера на форуме. Многие уверены, что Милохину не место на подобных мероприятиях. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на появление популярного тиктокера на Международном экономической форуме в Санкт-Петербурге.

Некоторые пытаются найти плюсы в появлении Дани Милохина на ПМЭФ-2021
Об этом случае тиктокер рассказал сам, когда у него брала интервью Ксения Собчак
Несмотря на всю критику Милохина и организаторов, URA.RU удалось найти положительный комментарий

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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