В России начали меняться цены на продукты

В России подорожали некоторые овощи, но подешевело мясо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Рост цен на картофель, капусту, лук и морковь в России замедлился. Также упали в цене курятина и баранина, приводит Росстат данные за период с 25 по 31 мая.

«Подорожали: капуста белокочанная — на 5,1%, морковь — на 4,4%, картофель — на 3,2%, лук репчатый — на 1,7%. Цены на огурцы снизились на 5%, помидоры — на 3,6%, яблоки — на 0,3%», — указано в отчете ведомства.

Куртина и баранина подешевели на 0,1% в некоторых регионах. В 24 субъектах РФ в цене упали куриные яйца — на 2—3,9%, в четырех регионах яйца подорожали на 0,2—1,4%.

За последнюю неделю мая выросли цены на маргарин — на 0,6%, крупу гречневую, карамель, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, — на 0,5%, свинину, колбасы вареные, консервы мясные, молоко пастеризованное, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,3%, говядину, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, творог жирный, водку, печенье — на 0,2%. Цены на сахар практически не изменились, немного подорожало подсолнечное масло в некоторых регионах.

В апреле в стране максимально подорожал ряд продуктов. Но вскоре правительство объявило о стабилизации цен, пишет « Царьград ». Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова заявила, что продукты в России перестанут дорожать, когда начнет развиваться конкуренция в торговле и на производстве, передает «Национальная служба новостей».