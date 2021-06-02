02 июня 2021

Шнуров недоволен маленькими зарплатами в Госдуме. Видео

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Шнуров не будет баллотироваться в Госдуму Фото:

Музыкант и глава телеканала RTVI Сергей Шнуров не будет участвовать в ближайших выборах в Госдуму, так как там маленькая зарплата. Об этом он заявил во время общения с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума. Видео опубликовано на YouTube-канале «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

«Там маленькая зарплата. Я все равно буду тратить свое время, а я свое время оцениваю довольно дорого. Я не хочу тратить его за такую зарплату. Я не меняю свое время на такие деньги», — отметил он.

При этом Шнуров отметил, что продолжит быть в политике как член Партии Роста. «Мой папа был членом ЦК КПСС, обычным членом, никуда не избирался, вот и мне нравится быть просто членом Партии Роста. Ее идеология абсолютно моя. Я только закинул удочку, а вы уже спрашиваете: „Клюет?“ Я не знаю, поймаю ли я там что-нибудь».

Кроме того, стало известно, что Шнуров выступил на Международном экономическом форуме, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. По данным издания «Комсомольская правда», гонорар Шнурова за выступление составил больше одного миллиона долларов. Ранее он также представил свою новую группу «Зоя», передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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