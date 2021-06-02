Шнуров не будет баллотироваться в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант и глава телеканала RTVI Сергей Шнуров не будет участвовать в ближайших выборах в Госдуму, так как там маленькая зарплата. Об этом он заявил во время общения с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума. Видео опубликовано на YouTube-канале «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

«Там маленькая зарплата. Я все равно буду тратить свое время, а я свое время оцениваю довольно дорого. Я не хочу тратить его за такую зарплату. Я не меняю свое время на такие деньги», — отметил он.

При этом Шнуров отметил, что продолжит быть в политике как член Партии Роста. «Мой папа был членом ЦК КПСС, обычным членом, никуда не избирался, вот и мне нравится быть просто членом Партии Роста. Ее идеология абсолютно моя. Я только закинул удочку, а вы уже спрашиваете: „Клюет?“ Я не знаю, поймаю ли я там что-нибудь».

Кроме того, стало известно, что Шнуров выступил на Международном экономическом форуме, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. По данным издания «Комсомольская правда», гонорар Шнурова за выступление составил больше одного миллиона долларов. Ранее он также представил свою новую группу «Зоя», передает телеканал 360.