Осужденный за шпионаж американец попросил Путина о помиловании

Американец не признает своей вины, но просит помилования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Осужденный в России по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, однако ответа не получил. Об этом рассказал брат осужденного Дэвид Уилан.

«Насколько я знаю, Пол дважды писал президенту Путину, добиваясь помилования», — сообщил он РИА «Новости». Однако он отметил, что его брат вряд ли стал бы признавать себя виновным, как этого требует законодательство РФ.

При этом он не думает, что судьба брата будет обсуждаться между президентами США и России на саммите в Женеве. Однако надеется, что «его несправедливое задержание будет обсуждаться представителями госдепартамента США и МИД (России) либо на саммите, либо в последующие за ним месяцы».

Первая очная встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Экс-посол США в Москве Майкл Макфол потребовал выпустить осужденных в РФ сограждан Тревора Рида и Пола Уилана перед встречей лидеров двух стран, передает агентство Nation News. Как стало известно, бывшего морпеха, американца Пола Уилана, задержанного в декабре 2018 года признали виновным в шпионаже и назначили ему наказание в виде 16 лет лишения свободы.