ВЦИОМ: россияне готовы платить высокие налоги для помощи бедным

Согласно опросу, 54% опрошенных готовы платить более высокие налоги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большая часть россиян согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки. Такие данные следует из данных опроса ВЦИОМ.

Как передает РБК, поддержка бедных означает большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. За этот вариант проголосовали 54% опрошенных, в основном это люди от 60 лет и старше. Однако 28% россиян считают, что налоги должны быть как можно меньше.

Помимо этого, 45% россиян предпочитают платить больше налогов, если государственные услуги будет более качественными. Однако 33% предполагают, что доступность и качество госуслуг не изменится в лучшую сторону, поэтому хотят платить меньше налогов.

При этом 83% россиян считают, что шкала налогообложения должна быть прогрессивной. То есть, чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить. Только 13% выступили за одинаковую налоговую ставку вне зависимости от дохода.

Недавно Госдума отклонила законопроект, который предлагал освободить от уплаты НДФЛ граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Член комитета Госдумы по развитию гражданского сообщества Максим Иванов назвал этот законопроект популистским. Он заявил, что нужно не освобождать от налогов, а повышать уровень жизни граждан, сообщает «Национальная служба новостей». Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев выступил с инициативой повысить «налог на богатых» до 18%. На вырученные средства он предлагает обеспечить пенсионеров бесплатными лекарствами.