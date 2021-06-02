В Китае назвали страну, способную погубить Россию

Россия является государством, над которым нет ни одной внешней силы, которая бы могла его уничтожить, считает директор Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэн. При этом, по его словам, Россия способна погубить сама себя.
«Россию не может погубить никто, кроме нее самой», — приводит мнение Ли Чэн китайская еженедельная газета «Жэньминь жибао». Он отметил, что Китай и РФ — две великие державы, которые не подвластны ни одним нападкам со стороны других государств. Россия, как и КНР, прошла через многие исторические испытания, поэтому ей не страшны никакие внешние силы извне, заключил китайский политолог.
В начале весны КНР и Россия продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на пять лет. Соглашение между странами послужило прочной основой развития российско-китайских отношений, пишет «Ридус».
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