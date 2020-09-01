Максим Пекарский доложил губернатору о рассторжении контракта со скандальным подрядчиком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Мэрия Златоуста расторгает контракт с фирмой «Стройтрансоюз», занимавшейся строительством биатлонного стадиона имени Ишмуратовой. Об этом 2 сентября мэр Максим Пекарский доложил губернатору Алексею Текслеру во время визита главы региона в Златоуст, передает корреспондент URA.RU. Замдиректора фирмы Михаил Азаматов стал фигурантом ряда уголовных дел.

«Подрядчик не выполнил около 90% работ. Договор с ним мы расторгаем», — доложил Пекарский Текслеру. На стадион было выделено 160 млн рублей из областного бюджета, объект собирались сдать осенью 2017 года. Срыв сроков год назад стал одной из причин увольнения с поста мэра Златоуста Вячеслава Жилина,

Советник мэра Златоуста Алексей Коновалов уточнил URA.RU, что договор расторгается в рамках поручения губернатора. «В УФАС мы направили уведомление о расторжении контракта с подрядчиком. Процедура, займет определенное время. Но мы намерены выполнить поручение губернатора — ускорить завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию», — заверил он.

По нарушениям при строительстве стадиона расследуется уголовное дело. По версии следствия, Азаматов платил откаты замглавы областного минстроя Татьяне Антоновой и директору «Челябоблинвестроя» Алексею Абаимову. Абаимов и Антонова находятся в СИЗО. Давший на них показания Азаматов выпущен под залог. Дело возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона, проводившей проверку по поручению Текслера. Параллельно расследуется еще ряд уголовных дел, обвинения по которым предъявлены Азаматову, Абаимовой и Антоновой.