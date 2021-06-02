В Минтрансе заявили о создании нового лоукостера

В России в скором времени может появиться еще один лоукостер. Такой информацией поделился министр транспорта РФ Виталий Савельев.
«Это существенно увеличит мобильность населения и существенно удешевит перевозки», — отметил глава Минтранса на площадке «Транспортный каркас экономики» Петербургского международного экономического форума. Слова Савельева передает корреспондент URA.RU.
Сообщается также, что к такому решению Минтранс пришел после подведения итогов прошлого года. Единственный российский лоукостер «Победа» в период пандемии коронавируса перевез больше 9,1 млн пассажиров. Это меньше, чем в 2019 году, когда было больше 10 млн пассажиров. В итоге компания получила чистую прибыль в 1,4 млрд рублей.
Ранее о создании еще одной бюджетной авиакомпании заявили в S7 Airlines, напоминают Nation News. В настоящее время проводится оценка целесообразности запуска отдельной организации. Однако проект лоукостера будет запущен исключительно в случае высокой бизнес-эффективности нового перевозчика.
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