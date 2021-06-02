02 июня 2021

Чубайс призвал переделать экономику России

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, пумпянский дмитрий, чубайс анатолий
Чубайс хочет реструктуризировать российский бизнес Фото:
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Экономическую политику в России нужно выводить на новый уровень. Об этом рассказал специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Перед нашим бизнесом сложнейшие вызовы, которые требуют реструктуризации до 100% российских бизнесов», — отметил он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Прямая трансляция форума идет на его официальном сайте.

«Этого достаточно, чтобы мир принял решение о радикальном изменении всей экономической политики в направлении энергоперехода. Масштабы этого преобразования сопоставимы с индустриализацией, промышленной революцией в Великобритании в XVIII веке», — дополнил он свое высказывание.

Чубайс убежден, что в будущем Россия сможет заменить экспорт углеводородов на экспорт водородов. Это поможет России удержать статус великой энергетической державы, сообщает сайт MK.RU. По его словам, действующая газотранспортная система уже сейчас способна отдать 10% под транзит водорода. Глубокой модернизации для этого даже не нужно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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