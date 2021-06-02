Чубайс призвал переделать экономику России

Экономическую политику в России нужно выводить на новый уровень. Об этом рассказал специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
«Перед нашим бизнесом сложнейшие вызовы, которые требуют реструктуризации до 100% российских бизнесов», — отметил он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Прямая трансляция форума идет на его официальном сайте.
«Этого достаточно, чтобы мир принял решение о радикальном изменении всей экономической политики в направлении энергоперехода. Масштабы этого преобразования сопоставимы с индустриализацией, промышленной революцией в Великобритании в XVIII веке», — дополнил он свое высказывание.
Чубайс убежден, что в будущем Россия сможет заменить экспорт углеводородов на экспорт водородов. Это поможет России удержать статус великой энергетической державы, сообщает сайт
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