02 июня 2021
01 июня 2021

В ХМАО ожидаются заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, ноябрь. Тюмень, лед, замерзшая лужа, опавшие листья, осень
Синоптики прогнозируют похолодание до 0 градусов и сильный ветер с дождем Фото:

В ХМАО ожидается сильный ветер и гроза с дождем, а ночью температура может опуститься до 0 градусов. Соответствующий прогноз озвучили в гидрометцентре ХМАО.

«5 июня переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5 градусов, днем +12,+17 градусов, в западных районах до +22 градусов. 5 и 6 июня местами дождь, гроза. Ветер западных направлений умеренный, местами порывы до сильного», — сказано в прогнозе на сайте гидрометцентра.

  • По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение семи дней средняя температура в Ханты-Мансийске составит от +13 до +16 градусов, при этом ночью температура будет опускаться до + 2 градусов. Всю неделю ожидается преимущественно пасмурная и дождливая погода. К выходным синоптики прогнозируют потепление до 22 градусов и грозу с порывами ветра до 17 м/с.
  • В Сургуте до конца недели также будет пасмурная и дождливая погода. Средняя температура днем составит 10-15 градусов тепла. К выходным ожидается потепление до +20 градусов и сильный дождь в воскресенье с порывами до 18 м/с. Температура ночью опустится до 4 градусов тепла.
  • В Нижневартовске ожидается дождливая неделя с порывами ветра до 19 м/с. На неделе средняя температура днем составит от +11 до +16 градусов, с потеплением до 19 градусов на выходных. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с похолоданием до +4 градусов ночью.

Ранее URA.RU писало, что ученый предсказал жаркое лето на Урале и в Сибири. По прогнозу синоптиков, жаркая весна в Сибири и на Урале сменится не менее жарким летом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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