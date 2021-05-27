Синоптики ожидают минусовую температуру и снег в ХМАО

Синоптики прогнозируют похолодание до — 5 градусов и снег на территории ХМАО Фото: Екатерина Сычкова

В ХМАО синоптики ожидают похолодание до -5 градусов, а также дождь с мокрым снегом. Об этом рассказали в гидрометцентре ХМАО.

«28 мая местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный, на востоке округа порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6 градусов, при прояснениях 0,-5 градусов, днем +15,+20 градусов, по западной половине местами до +20 градусов, по восточной до +5 градусов», — сказано в сообщении на сайте гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение семи дней средняя температура в Ханты-Мансийске составит от +10 до +13 градусов. Всю неделю ожидается преимущественно пасмурная и дождливая погода. В воскресенье синоптики предсказывают потепление до 17 градусов и грозу.

В Сургуте на протяжении семи дней также будет преимущественно пасмурная и дождливая погода. Средняя температура днем составит 10-14 градусов тепла. В воскресенье также ожидается потепление до +20 градусов и дождь. Ночью температура будет опускаться до +3 градусов.

В Нижневартовске средняя температура днем составит от +7 до +13 градусов. Температура ночью опустится до 1 градуса тепла. Ожидается пасмурная погода, однако дожди начнутся только со следующей недели. В воскресенье ожидается гроза и потепление до +22 градусов.

Ранее URA.RU писало, что ученый предсказал жаркое лето на Урале и в Сибири. По прогнозу синоптиков жаркая весна в Сибири и на Урале сменится не менее жарким летом.