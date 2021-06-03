Курганский вахтовик устроил пьяный дебош на месторождении в ЯНАО

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Совещание по строительству Северного широтного хода и закладка капсулы в основание будущего моста через Обь. Салехард. 11 мая 2018г, строители, вахтовики, рабочие
Дело вахтовика направлено в суд Фото:

На месторождении в Тазовском районе ЯНАО пьяный курганский вахтовик угнал грузовик, врезался в нежилой вагончик, а после напал на рабочего с вилкой. Он нанес несколько ударов в переносицу. Об этом сообщается на сайте СУ СКР России по ЯНАО.

«Проехав несколько метров, водитель не справился с управлением и допустил столкновение с нежилым вагоном, после чего бросил угнанное транспортное средство. Затем обвиняемый направился в здание общежития, где, поочередно дергая за ручки дверей, зашел в незапертую комнату. На требование проживающего там рабочего покинуть помещение, обвиняемый, схватив со стола вилку, нанес ею несколько ударов в область переносицы потерпевшего», — говорится в сообщении ведомства.

Однако на этом вахтовик не остановился, он продолжил слоняться по территории жилого городка и забрался в еще один вагончик. Только после этого дебошира смогли успокоить сотрудники месторождения.

Ранее URA.RU сообщало о похожем случае в Новом Уренгое. Там пьяный вахтовик угнал грузовой автомобиль и протаранил на нем машину полицейских. В инциденте пострадал силовик.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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