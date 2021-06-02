02 июня 2021
01 июня 2021

На курганском пешеходном переходе сбили ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет парковки у гимназии 47. Курган , машина, пешеходный переход, зебра
ДТП с велосипедистом произошло в Шадринске (архивное фото) Фото:

В Шадринске 2 июня сбили ребенка с отцом, которые на велосипеде пересекали дорогу по пешеходному переходу на разрешенный сигнал светофора. Об этом 3 июня на сайте УМВД региона сообщила пресс-служба областного УГИБДД.

«Водитель 1958 года рождения на автомобиле УАЗ 390945 допустил наезд на велосипедиста 1982 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве. Представители ГИБДД добавили, что на велосипеде в специальном устройстве находился шестилетний сын пострадавшего.

По данным ГИБДД, отец и сын получили телесные повреждения. В ведомстве отметили, что обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В мае представители ГИБДД Кургана провели акцию, в рамках которой волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим. Акция проходила на одной из самых оживленных в Кургане улиц — Бурова-Петрова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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