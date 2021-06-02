Для пермяков запускают новые курортные направления

Росавиация выдала допуск на прямые перелеты из Перми на Крит Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Авиакомпании «Сибирь», Nord Wind и Royal Flight получили допуск на полеты из Перми в Испанию, Болгарию и Грецию. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на своем сайте опубликовало соответствующий приказ.

«Пермь — Варна, Северный Ветер, 7 раз в неделю», — сказано в документе. Из Перми на греческий остров Крит Росавиация разрешила летать два раза в неделю. Авиакомпания «Сибирь» сможет летать в Барселону 3 раза в неделю, а Royal Flight — 2 раза в неделю. Данные направления пока отсутствуют в расписании международного аэропорта «Пермь» и на сайтах авиакомпаний.

URA.RU рассказывало, что пермякам станет проще улететь на российский юг. Авиакомпания «Аэрофлот» будет совершать прямые перелеты в Геленджик. Также в мае возобновилось прямое авиасообщение Перми с Египтом. Сейчас из краевой столицы раз в неделю можно улететь в Каир.