02 июня 2021
01 июня 2021

Для пермяков запускают новые курортные направления

© Служба новостей «URA.RU»
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Греция. Крит., курорт, греция, экзотика
Росавиация выдала допуск на прямые перелеты из Перми на Крит Фото:

Авиакомпании «Сибирь», Nord Wind и Royal Flight получили допуск на полеты из Перми в Испанию, Болгарию и Грецию. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на своем сайте опубликовало соответствующий приказ.

«Пермь — Варна, Северный Ветер, 7 раз в неделю», — сказано в документе. Из Перми на греческий остров Крит Росавиация разрешила летать два раза в неделю. Авиакомпания «Сибирь» сможет летать в Барселону 3 раза в неделю, а Royal Flight — 2 раза в неделю. Данные направления пока отсутствуют в расписании международного аэропорта «Пермь» и на сайтах авиакомпаний.

URA.RU рассказывало, что пермякам станет проще улететь на российский юг. Авиакомпания «Аэрофлот» будет совершать прямые перелеты в Геленджик. Также в мае возобновилось прямое авиасообщение Перми с Египтом. Сейчас из краевой столицы раз в неделю можно улететь в Каир.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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