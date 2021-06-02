02 июня 2021
01 июня 2021

Силовики показали, как задерживали челябинского замминистра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, клетка, арест, решетка, преступник, обвиняемый, арестованный, белоносов владимир
Меру пресечения Ивану Белавкину должны избрать 4 июня (фото из архива) Фото:
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Уголовные дела в челябинском минстрое

В Челябинске опубликовали кадры задержания первого замминистра строительства области Ивана Белавкина. Оперативное видео URA.RU предоставили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Белавкин, которого только что вывели с министерской коллегии, вместе с силовиками заходит в свой рабочий кабинет. «По признакам преступления части шестой статьи 290 УК РФ в отношении первого заместителя министра Белавкина возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере», — зачитывает постановление следователь. Сам Белавкин внешне спокоен. Далее следуют кадры, на которых первый замминистра расписывается в бумагах, после чего его увозят на допрос.

Силовики задержали первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области утром 3 июня. С работы его увезли на допрос, ночь он проведет с изоляторе временного содержания. В пятницу Белавкину изберут меру пресечения, с высокой степенью вероятности это будет арест.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, чиновника подозревают в получении крупной взятки. В следственном управлении СКР по Челябинской области назвали сумму более 1 млн рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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