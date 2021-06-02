02 июня 2021
01 июня 2021

Росприроднадзор оценил ущерб после пожара на Оби в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход на реке Обь. Сургут, ледоход, обь, льдины, весна
Ущерб природе от ЧП на реке Обь оценили почти в 300 млн рублей Фото:

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза» на реке Оби вблизи Нижневартовска почти в 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках административного расследования было установлено, что продуктопровод передан „Сибуртюменьгазом“ в эксплуатацию и владение ООО „Запсибтрансгаз“. Вред, причиненный водному объекту (реке Обь) — на сумму 252 340 697 рублей; атмосферному воздуху — на сумму 31 647 021 рубль», — уточнили в ведомстве, добавив, что компания с расчетом ущерба согласна и готова его компенсировать.

Ранее URA.RU сообщало об аварии на подводном трубопроводе АО «Сибуртюменьгаз» вблизи Нижневартовска, который спровоцировал пожар в акватории Оби. Причиной возгорания стала утечка легких углеводородов (пропан-бутана, используемого в качестве газомоторного топлива).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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