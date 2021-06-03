В Кремле сделали заявление о плане Минфина отказаться от доллара

В РФ частично откажутся от доллара Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кремле отреагировали на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что страна полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Данная тема обсуждалась в ходе общения журналистов и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на конференц-колле.

По словам Пескова, давать разъяснения по данному вопросу должны правительство и Минфин. «Но я могу сказать, что процесс дедолларизации постоянен, виден невооруженным взглядом и имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах, которые начали беспокоиться о надежности американской валюты», — добавил он.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ФНБ будет сокращать свои долларовые активы. Альтернативой американской валюте станут евро и золото.