В Кремле сделали заявление о плане Минфина отказаться от доллара

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В РФ частично откажутся от доллара Фото:

В Кремле отреагировали на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что страна полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Данная тема обсуждалась в ходе общения журналистов и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на конференц-колле.

По словам Пескова, давать разъяснения по данному вопросу должны правительство и Минфин. «Но я могу сказать, что процесс дедолларизации постоянен, виден невооруженным взглядом и имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах, которые начали беспокоиться о надежности американской валюты», — добавил он.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ФНБ будет сокращать свои долларовые активы. Альтернативой американской валюте станут евро и золото.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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