03 июня 2021

В Госдуме предложили новый налог на недвижимость для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок
Михаил Щапов предложил ввести налог для россиян с большим количеством квартир Фото:

В России стоит поднять налог для россиян с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади. Таким мнением с URA.RU поделился первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов.

«Например, когда у человека, кроме одной квартиры, есть еще четыре-пять, которые он сдает. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности. Например, 100 и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», — сказал Щапов. Он отметил, что для внедрения данной инициативы нужно провести дополнительные расчеты. Депутат также считает, что в стране необходимо повышать нагрузку на богатейших граждан. В частности, ввести более высокие налоги на дорогие автомобили и яхты.

Его коллега по Госдуме Виталий Милонов уверен, что налоговую нагрузку нужно поднять для «социально безответственных артистов», букмекерских контор, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. По данным ВЦИОМ, 54% опрошенных россиян готовы платить высокие налоги, если они пойдут на помощь бедному населению.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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