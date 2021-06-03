Милонов предложил поднять налоги для Бузовой и Милохина

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов рассказал, какие налоги помогут бедным Фото:

В России нужно повысить налоги для певицы Ольги Бузовой и тиктокера Дани Милохина, а полученные средства направить на помощь бедным. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Повысил бы налоги, конечно, на всяких Ольг Бузовых и Дань Милохиных. Они сейчас очень маленькие налоги платят, а должны платить налоги больше», — сказал Милонов. Он уточнил, что данную меру необходимо распространить на всех «социально безответственных артистов».

Также он предложил поднять цены на водку и табак, а полученные средства направлять на помощь россиянам. «Повысил бы налогообложение букмекерских контор. Ввел бы заградительные налоги на деятельность микрофинансовых организаций. Заставил бы их платить 90% налогов. Здесь не столько бы мы с них получили налогов, сколько дождались смерти этих организаций», — отметил депутат. Такую же ставку парламентарий предложил ввести для коллекторских агентств.

Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян (54%) согласны платить высокие налоги, если это позволит обеспечивать поддержку бедных. 83% опрошенных считают, что шкала налогообложения должна быть прогрессивной. То есть, чем богаче человек, тем больший налог он должен платить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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