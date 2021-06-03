В ГУ МВД по Красноярскому краю сняли ролик о проблеме телефонного мошенничества Фото: официальная группа ГУ МВД России по Красноярскому краю во «ВКонтакте»

Герой ролика о грустном участковом, снятого в ГУ МВД России по Красноярскому краю и посвященного проблеме телефонного мошенничества, рад, что может стать известным. Об этом полицейский Дмитрий рассказал в беседе с URA.RU.

«Это же здорово, что будут узнавать после распространения ролика. Деятельность полиции делится по направлениям: есть гласная работа, есть негласная. Участковый — представитель профилактической части и как раз таки гласный. И это прекрасно, когда участкового узнают», — пояснил Дмитрий.

«Грустный» участковый сообщил, что съемка далась ему легко. «Хотя, казалось бы, первый опыт выхода на широкий экран, в интернет, но особо не переживал, легко давалась съемка», — подчеркнул он. Дмитрий отметил, что все, что показано в ролике, — чистая правда. «Часть моей профилактической работы строится на личном доведении информации до граждан. Это и развешивание листовок, и живое общение во время профилактических обходов. Очень грустно, что при этом случаев мошенничества становится все больше и больше», — добавил он.

«Мы решили не брать казенные фразы, сняли ролик так, чтобы чем-то зацепить. А потом в конце сделали развязку, чтобы был посыл: не заставляйте грустить своего участкового, который каждый день профилактирует, а вы продолжаете попадаться на уловки мошенников», — пояснила URA.RU идею ролика замначальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Красноярскому краю капитан внутренней службы Дарья Грибкова. По ее словам, в среднем за сутки люди переводят мошенникам около пяти миллионов рублей.