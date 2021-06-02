Мэр Екатеринбурга и спикер думы поругались из-за директора ЦПКиО

По слухам, Игорь Володин (слева) видел на месте директора ЦПКиО не того, кого выбрал Алексей Орлов (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначение заместителя директора Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского Павла Зубакина руководителем учреждения едва не привело к первому конфликту между мэром Алексеем Орловым и спикером гордумы Игорем Володиным. По данным URA.RU, сразу после того, как Орлов объявил имя нового директора ЦПКиО, у него состоялся жесткий разговор с Володиным.

«Володин хотел видеть в кресле руководителя парка своего человека. Но его кандидатура не была утверждена. В понедельник [31 мая] вечером в кабинете главы он выразил возмущение сложившейся ситуацией. Но Алексей Валерьевич [Орлов] настоял на своем. Это был первый их разговор в таком тоне. Возможно, не последний», — описал ситуацию источник URA.RU в горадминистрации. Эту информацию подтвердили несколько других источников агентства в городских структурах власти.

По слухам, атмосфера в помещении была настолько накалена, что от спикера якобы прозвучала фраза: «Вы должны быть благодарны нам [депутатам] за то, что являетесь мэром». С предыдущим главой города Александром Высокинским у депутатского большинства, которое формально возглавляет Володин, была длительная война, ставшая одной из причин отставки мэра в декабре 2020-го.

После смены мэра Екатеринбурга команда губернатора ввела мораторий на конфликты в городской власти. По этой причине собеседники URA.RU не придают значения вечернему разговору между спикером и мэром. «Да, разговор был неприятный. Но кресло директора парка — не столь принципиальный вопрос, чтобы запускать новую вражду, которая может обрушить карьеры уже самих депутатов», — сказал один из источников. Пресс-секретарь мэра Вадим Чернопенев воздержался от комментариев по теме. Володин не подтвердил, что общался с Орловым по поводу ЦПКиО. «Все нормально, никаких проблем нет. Завтра мы, например, вместе едем на детские площадки», — поделился он.