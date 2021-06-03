Политологи рассказали, почему ЕР удалось «сожрать» конкурентов

В «Единой России» подвели итоги праймериз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Праймериз «Единой России» помогли партии получить харизматичных кандидатов в депутаты Госдумы, захватить информационный фон и взять под контроль повестку выборов. К такому выводу пришли российские политологи.

«„Единая Россия“ „сожрала“ все другие политические партии и повестку для конкурентов, взяв довольно высокий информационный и эмоциональный фон. У партии есть важная задача — сохранить представленность в повестке. Ей нужно сохранить масштаб, открытость, конкурентность, технологичность кампании, острую борьбу и конфликты — партия должна привыкать, что внутри нее постоянно идет острая борьба», — приводятся слова главы Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова на сайте ЕР.

С тем, что предварительное голосование позволило «Единой России» оказаться в центре повестки, согласен и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он также подчеркнул, что партия создала президенту РФ Владимиру Путину прагматический повод подключиться к кампании, «[ЕР смогла] протестировать риски [для себя], в том числе имиджевые», — сказал он. По его мнению, предварительное голосование стало тест-драйвом кандидатов и избирателей перед началом кампании.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский обратил внимание, что главным отличием нынешних праймериз стало наличие харизматичных кандидатов. Об этом ранее также говорил президент РФ Владимир Путин. «Это… компетентный профессионал, успешный, с опытом. Знающий, как решить проблему, способный сопереживать и помогать людям. Носитель региональной идентичности и предпочтений, если имеет опыт работы в регионе», — озвучил Потуремский требования к депутатам.

По данным ВЦИОМ, которые привел координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин, электорат положительно относится к идее предварительного голосования. У сторонников партии самый высокий показатель — 49%, заключил Костин.