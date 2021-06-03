Главред NEXTA заявил о связях с уральской компанией

Белорусское оппозиционное СМИ финансировалось некоей уральской компанией Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Белорусское оппозиционное СМИ Nexta получало финансирование, в том числе, и от некоей уральской компании, связанной с горной добычей. Об этом заявил один из основателей портала Роман Протасевич.

«Российские деньги и правда присутствовали [в финансировании Nexta]», — заявил он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. «Протасевич не стал называть точный источник, заявив, что компания, которая осуществляла переводы, как ему сейчас кажется, связана с Уралом и горной добычей, а ее владельцем является известный российский олигарх», — пишет ТАСС. Название этой компании Протасевич вспомнить не смог, но рассказал, что искал в интернете информацию про ее владельца и узнал, что он — «прямой конкурент другого известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева».

Протасевич был арестован 23 мая, после того, как самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. В последнее время он жил за пределами Белоруссии. Ранее его обвинили в организации массовых беспорядков и групповых действий, в неповиновении законным требованиям власти, а также в разжигании социальной вражды и розни (имеются в виду несанкционированные акции в августе прошлого года). В феврале Минск потребовал у Варшавы экстрадиции Протасевича, назвав его лицом, причастным к терроризму.