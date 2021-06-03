03 июня 2021

Минцифры: почему аккаунты россиян на Госуслугах оказались уязвимы

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Ярмарка недвижимости и кредитов. Челябинск, госуслуги, ярмарка недвижимости
В Минцифры объяснили, какие аккаунты оказались уязвимы Фото:
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Аккаунты некоторых россиян были взломаны для участия в праймериз «Единой России», так как у них были слишком легкие пароли. Об этом заявили в пресс-службе Минцифры.

«Расследование министерства показало, что эти действия совершались в отношении слабо защищенных, простых паролей или паролей, которые совпадали с паролями к другим ресурсам», — цитирует представителей пресс-службы «Коммерсант».

В Минцифры подчеркнули, что для портала обеспечивается необходимый комплекс мер безопасности, однако при отсутствии необходимой защиты на устройствах пользователей нельзя исключать возможности появления каких-либо ошибок. Россиянам порекомендовали использовать сложные уникальные пароли для каждого сервиса и двухфакторную идентификацию на госуслугах, обновлять операционные системы и пользоваться антивирусами.

Информация о хакерской атаке на праймериз появилась 14 мая. Так, екатеринбурженка сообщила URA.RU, что ее аккаунт на госуслугах взломали и с него проголосовали на праймериз. После этого в «Единой России» заявили, что все попытки проголосовать с помощью украденных аккаунтов были пресечены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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