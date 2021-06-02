Сургутский чиновник отказался давить на оппозицию и уволился

Начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Роман Завьялов ушел в отпуск с последующим увольнением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Роман Завьялов ушел в отпуск с последующим увольнением. Такое решение он принял, поскольку отказался принимать участие в давлении на оппозиционных претендентов в думу Сургутского района на осенних выборах, чего требовало от него руководство мэрии. Такую версию событий URA.RU озвучил источник, близкий к районной администрации.

«На оппозиционных или несогласованных кандидатов в думу Сургутского района оказывается давление, в том числе и по месту работу. Имеются такие в сфере культуры, туризма и спорта. Завьялов же отказался инициировать проверки, он не захотел заниматься грязной политикой и предпочел уйти с работы», — описал ситуацию инсайдер.

В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили URA.RU информацию об уходе Завьялова, но не смогли прокомментировать причины его увольнения. Сам чиновник, по информации агентства, находится за пределами Сургута и недоступен для звонков.

Ранее URA.RU сообщало, что действующий депутат думы Сургутского района Гульнара Рытова была уволена с позиции заведующей детского сада в поселке Барсово. По ее мнению, это произошло по политическим мотивам, поскольку она объявила о своем желании переизбраться на осенних выборах, но не прошла согласование с руководством районной мэрии.