Минтруд РФ рассмотрит введение выходного дня 31 декабря

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассмотрят возможность сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы на нее (возможность введения постоянного выходного дня 31 декабря — прим. URA.RU) обязательно посмотрим, но <…> это нам еще нужно рассмотреть», — цитирует ТАСС Котякова.
Ранее россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом. Выходными в честь Дня России окажутся дни с 12 по 14 июня включительно. Отдохнуть удастся в течение трех дней, пишет «
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