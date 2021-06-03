03 июня 2021

Минтруд РФ рассмотрит введение выходного дня 31 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодние подарки. Тюмень, подарки, сувениры, новогодние витрины, новый год, елочные игрушки, новогодние подарки
Предпраздничное 31 декабря в России хотят сделать выходным Фото:

В Министерстве труда и социальной защиты РФ рассмотрят возможность сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы на нее (возможность введения постоянного выходного дня 31 декабря — прим. URA.RU) обязательно посмотрим, но <…> это нам еще нужно рассмотреть», — цитирует ТАСС Котякова.

Ранее россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом. Выходными в честь Дня России окажутся дни с 12 по 14 июня включительно. Отдохнуть удастся в течение трех дней, пишет «Утро.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...