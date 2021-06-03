Мэрия Североуральска заплатит ребенку, на которого напали собаки

На Урале остро стоит вопрос отлова бездомных собак Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Североуральского городского округа (Свердловская область) заплатит компенсацию морального вреда 15-летнему подростку, на которого напала стая бездомных собак. Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Установлено, что 26 января 2020 года юноша в дневное время шел к репетитору. Во дворе многоквартирного дома № 10 по улице Маяковского города Североуральск на него напала стая бездомных собак и причинила телесные повреждения, — рассказала Канатова. — В результате ребенок испытал сильный испуг, ему был поставлен диагноз — укушенная рана левого бедра».

В ходе проверки выяснилось, что контракт по отлову бродячих животных с ООО «Спецализированная служба» у администрации Североуральского городского округа истек месяцем ранее и не был заключен снова. Прокуратура обязала чиновников заключить контракт на отлов безнадзорных собак, а также выплатить пострадавшему подростку компенсацию морального вреда — 25 тысяч рублей.

Ранее зоозащитники Екатеринбурга заявили о заниженном нормативе финансирования на отлов бездомных животных в Свердловской области. Слабое финансирование становится причиной плохой работы подрядчиков в муниципалитетах, считают активисты.