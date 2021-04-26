В Свердловской области не хватает денег на отлов бездомных собак

Бездомные животные сбиваются в стаи и пугают свердловчан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области норматив финансирования на отлов бездомных животных занижен, что становится причиной плохой работы подрядчиков в муниципалитетах. Об этом рассказала руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Вайман заявила, что часть подрядчиков, получивших бюджетные контракты по отлову животных, даже не пытается выполнить свою работу. «Часть подрядчиков пытается выполнить свою работу в первую очередь с точки зрения гуманного отношения к животным, <но это> нерентабельно экономически», — подчеркнула она. С ней согласился председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления законодательного собрания Свердловской области Михаил Ершов, который заявил, что норматив необходимо пересмотреть. Он уточнил, что показатель был принят в 2014 году и стравляет 23 рубля на жителя муниципалитета.

Заместитель директора департамента ветеринарии Свердловской области Игорь Стрельцов сообщил, что в регионе выделяется более 100 млн рублей на отлов бездомных животных, из них используется 70-80%. Часть муниципалитетов за субвенциями не обращается. В 2020 году в регионе было поймано около восьми тысяч кошек и собак, по закону все они стерилизуются, часть позже выпускается на свободу. Приюты для животных в настоящий момент фактически заполнены, добавила Вайман.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле (Свердловская область) стая бродячих собак держит в страхе целый микрорайон. В соцсетях жители проспекта Вагоностроителей и улицы Чайковского жалуются на огромную стаю бездомных животных.