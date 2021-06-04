Свердловский министр провалил важную задачу губернатора

За работу по улучшению инвестклимата отвечает министр инвестиций Виктория Казакова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская область не смогла войти в топ-30 регионов страны в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Оценка ситуации в регионах страны была озвучена во время Петербургского международного экономического форума 4 июня. Ранее областному министру инвестиций Виктории Казаковой была дана цель войти в «двадцатку» лучших субъектов страны.

Первое место в рейтинге традиционно заняла Москва, второе место — Башкортостан, а третье — Тюменская область. В топ-30 регионов впервые вошла республика Крым. Свердловская область заняла 15 место (в рейтинге несколько регионов могут занять одно и то же место).

Начиная с 2019 года, Свердловская область ни разу не входила в Топ-30 рейтинга АСИ (2017 год — 33 место, 2018 год — 20 место, 2019 год — 38 место, 2020 год — 35 место). В результате свердловский губернатор Евгений Куйвашев поставил перед министерством инвестиций (глава — Виктория Казакова) задачу к 2020 году войти в топ-20. Для этого в августе 2019 года Корпорация развития Среднего Урала (институт инфраструктурного развития областного правительства) заключила контракт на 10,1 млн рублей с московской компанией «Паблисити Консультационная Группа». Эксперты разработали стратегию повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области.

При этом свердловский министр инвестиций и развития Виктория Казакова отметила, что довольна полученными результатами. «В целом итоги Национального рейтинга показывают курс на изменения и точки приложения усилий. За прошедшие рейтинговые периоды регионом под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева закрыты все „белые пятна“ в нормативной сфере, устранены административные барьеры и тиражированы лучшие практики», — сказала она.

Инвестиционный климат в регионе — один из ключевых губернаторских KPI. Начиная с 2015 года инвестпривлекательность субъектов оценивает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Рейтинг рассчитывается по 44 показателям, которые определяются путем проведения опросов предпринимателей и сбором статистических данных.

Обновлено в 14:00. Добавлен комментарий Виктории Казаковой и указано место региона в рейтинге

Фото: АСИ